В Оренбурге наладили производство ударных беспилотников для бойцов спецоперации

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Оренбурге на одном из предприятий налажено производство ударных беспилотников для бойцов спецоперации. Возвращенные из зоны специальных военных действий солдаты активно участвуют в разработке дронов, не уступая в этом инженерам.

Фото: Openverse

Производство уже полностью запущено, при этом в качестве образцов для разработки использованы сбитые украинские дроны. Один из таких экземпляров был зафиксирован под Кременной с применением палки.

Руководитель автономной некоммерческой организации "ЦКТ" Андрей Терехов поделился интересной историей:

"У нас парень менял подбитую антенну, дрон семь минут кружил вокруг него, пытаясь уничтожить. Парень вооружился палкой и смог отбиться. По-видимому, это кажется смешным, но после этого его волосы стали седыми."

Трофейные дроны разбирают, копируют, удешевляют, модернизируют и запускают в серийное производство на окраине города, используя более легкий российский текстолит вместо китайского аналога.

Перед тем как выпустить беспилотные аппараты в серию, их тщательно тестируют. Солдаты с необычными псевдонимами "Яндекс" и "Шукур", вернувшиеся недавно с фронта и участвовавшие в штурме Новобахмутовки, консультируют инженеров.

На соседнем полигоне проводят испытания локаторов и антенн. Оператор может управлять дронами с безопасного расстояния в 100 или 200 метрах, тогда как ретранслятор дистанционно управляет беспилотниками.

Готовые коптеры загружают в фуры и направляют на передовую в зону Луганской Народной Республики, особенно в район Кременной. В настоящее время готовится очередная партия дронов для бойцов, сообщает 56orb.ru.

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