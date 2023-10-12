Собянин: большинство машин в Москве должны стать электрическими

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Мощности для обеспечения электромобилей в Москве избыточны — сообщил мэр города, Сергей Собянин в рамках сессии "Создавая город будущего" Российской энергетической недели. Согласно его информации, на сегодняшний день превышение мощностей составляет 12-14%.

Фото: Wikipedia

"Мы имеем избыток энергии в Москве — это избыток в размере 12-14%. Даже при предположении о появлении 1 миллиона электромобилей в Москве, увеличение энергопотребления будет всего лишь 4%. Мы планируем расширять топливную энергетику для обеспечения электромобилей. В нашем распоряжении более чем достаточно мощностей. Что касается ночной зарядки, в периоды низкого электропотребления мы сможем компенсировать эту ситуацию, и, вероятно, дополнительных мощностей нам не потребуется", — поделился мэр.

По его словам, уже 80% пассажиров общественного транспорта столицы используют электротранспорт, включая Московские центральные диаметры, пригородные поезда, электробусы и речные электрические суда. Собянин напомнил, что в городе поставлена задача полностью перейти на электробусы, и в будущем большинство автомобилей на улицах Москвы должны быть электрическими.

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