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Владелец такси Maxim озвучил причины подорожания поездок

3:39
Общество

Максим Шушарин, директор службы заказа Maxim, рассказал о факторах, стоящих за недавним повышением тарифов на такси. По его словам, новый закон о такси пока не повлиял на работу служб такси, а рост стоимости поездок обусловлен объективными факторами.

Владелец такси Maxim озвучил причины подорожания поездок
Фото: openverse

"В настоящее время отрасль всё ещё функционирует по старым правилам, и рост цен на такси обусловлен объективными причинами. Я ожидаю, что эта тенденция сохранится, потому что стоимость автомобилей удвоилась, расходные материалы подорожали в два-три раза, а цены на горюче-смазочные материалы растут", — пояснил он.

Согласно последним данным Краснодарстата, опубликованным в июле, средняя стоимость поездки на такси в регионе составляет 42,71 рубля за километр (36,49 рубля в Краснодаре). Жители столицы Кубани сообщили о росте тарифов на такси в 1,5-2 раза по сравнению с началом лета. В настоящее время минимальная стартовая стоимость проезда в популярных службах такси начинается от 200 рублей. Шушарин подчеркнул, что нет никаких оснований для снижения или сохранения текущих тарифов на такси. По его мнению, когда новый закон вступит в силу в полном объеме, это ещё больше повысит цены на услуги такси.

"Проблема заключается в другом — проблема возникает, когда закон (касающийся такси) полностью применяется, и мы должны деактивировать водителей, у которых нет необходимых разрешений для работы таксистами; вот тогда мы все столкнемся с проблемами", — заявил Шушарин.

Новый закон о такси под названием "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси" вступил в силу в России 1 сентября. Это законодательство предписывает, что все лица, занимающиеся водительством такси, должны получить разрешение на работу.

Легализация водителей сопряжена с дополнительными финансовыми обязательствами и существенным оформлением документов. Самозанятое лицо по-прежнему может работать водителем такси, но от него требуется предоставить исчерпывающую информацию о себе и компании, в которой он намерен работать. Кроме того, лица с неоплаченными штрафами, те, кто не прошел сертификацию знаний в данной области (требование, которое может быть установлено региональными нормативными актами), или лица с судимостью за серьезные правонарушения не будут иметь права работать водителями такси.

Ожидается, что расходы на страхование также возрастут. Раньше водитель такси мог застраховать свое транспортное средство по ОСАГО (обязательному страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами) как физическое лицо, но теперь он должен иметь страховку, разработанную специально для водителей такси, стоимость которой, по прогнозам, в Краснодарском крае составит около 30 000 рублей в год.

Согласно новому закону, таксомоторные компании обязаны вести учет всех заказов, содержащий подробную информацию от полного имени водителя до пункта назначения. Эти записи должны храниться в течение шести месяцев и предоставляться правоохранительным органам по запросу МВД или ФСБ.

Более того, отдельные регионы имеют право устанавливать свои собственные требования к службам такси, например, указывать цвет такси, сообщает BFM Кубань.

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Цены выросли в два раза: что изменилось в такси осенью 2023-ого?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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