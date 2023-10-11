Московский монорельс пройдёт модернизацию и перейдёт на беспилотные поезда

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Договор о передаче концессии на модернизацию московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) может быть подписан в конце текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АО "Корпорацию "Московский институт теплотехники" (МИТ), входящей в состав Роскосмоса.

Фото: Openverse

Модернизация будет осуществляться в два этапа. Первый этап, запланированный на 2023-2024 годы, предусматривает проведение ремонтно-восстановительных работ в парке электроподвижного состава (ЭПС) и переход от экскурсионного режима эксплуатации (два состава на маршруте) к пассажирскому режиму (пять-шесть составов).

"Второй этап — до 2027 года — разработка и изготовление новых ЭПС, оснащенных системой магнитной разгрузки и беспилотной системой управления, замена системы диспетчерского управления ММТС и полная замена ЭПС первого этапа модернизации на новые", — пояснили в компании.

По завершении обоих этапов модернизации планируется увеличение количества составов на маршруте до 10 единиц.

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