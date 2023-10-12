Пассивное воздействие незнакомых звуков может улучшить усвоение иностранной речи

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Способность понимать и впоследствии говорить на новом языке требует способности точно различать звуки речи данного языка. Когда мы начинаем изучать новый язык, разницу между звуками речи может быть очень сложно уловить. При достаточно активной практике способность различать звуки речи улучшается.

Фото: openverse

Этот тип обучения называется перцептивным обучением. В результате обучения в мозге формируются новые следы памяти. Напротив, в раннем детстве пассивного звукового воздействия достаточно для улучшения слуховой дискриминации в так называемый сенситивный период.

В недавно опубликованном исследовании группа ученых из Университета Ювяскюля в сотрудничестве с Пекинским педагогическим университетом проверила, может ли пассивное воздействие незнакомых звуков речи привести к усилению способности к распознаванию даже во взрослом возрасте.

Было обнаружено, что простое пассивное воздействие иностранной речи в течение нескольких дней подряд приводит к усилению способности к распознаванию, согласно измерениям реакции мозга. Раньше считалось, что это происходит только в чувствительный период младенчества.

"Эти новые результаты могут быть использованы в будущем при изучении иностранных языков или музыкальном обучении. Возможно, в будущем языковые курсы начнутся с сеансов пассивного воздействия звуков речи на изучаемом языке. Студенты смогут слушать звуки речи, например, во время занятий "работа по дому или во время пробежки, не обращая внимания на звуки. Таким образом, они могли бы уже натренировать свой мозг обнаруживать изменения в новом языке и быть более готовыми к традиционному обучению в классе", — говорит постдокторант Яри Куркела из Университета Ювяскюля.

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