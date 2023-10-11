DailyMail: отсутствие собственного жилья вызывает стресс и преждевременное старение

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Группа ученых из Университета Эссекса в Великобритании и Университета Аделаиды в Австралии провела необычное исследование, которое выявило, что стресс, связанный с необходимостью арендовать жилье и отсутствием собственной недвижимости, может ускорить биологическое старение организма.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Согласно данным ученых, биологическое старение связано с ухудшением функций тканей и клеток. Стресс может ускорить этот процесс, независимо от фактического возраста. В исследовании приняли участие 1420 добровольцев.

Целью было выяснить, связан ли стресс из-за аренды жилья с предварительным старением. Ученые анализировали такие параметры, как продолжительность и стоимость аренды, тип жилья и другие. Они собрали данные о состоянии здоровья арендаторов и анализировали образцы крови для отслеживания метилирования ДНК. Нарушение этого процесса может способствовать преждевременному старению и хроническим заболеваниям, сообщает DailyMail.

Исследование показало, что нарушения метилирования ДНК, связанные с преждевременным старением, чаще встречаются у людей, арендующих жилье в местностях с неблагоприятной экологией и имеющих проблемы с оплатой жилья. Ученые отмечают, что этот фактор может более сильно ускорить старение, чем даже курение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.