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DailyMail: отсутствие собственного жилья вызывает стресс и преждевременное старение

1:26
Общество

Группа ученых из Университета Эссекса в Великобритании и Университета Аделаиды в Австралии провела необычное исследование, которое выявило, что стресс, связанный с необходимостью арендовать жилье и отсутствием собственной недвижимости, может ускорить биологическое старение организма.

DailyMail: отсутствие собственного жилья вызывает стресс и преждевременное старение
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Согласно данным ученых, биологическое старение связано с ухудшением функций тканей и клеток. Стресс может ускорить этот процесс, независимо от фактического возраста. В исследовании приняли участие 1420 добровольцев.

Целью было выяснить, связан ли стресс из-за аренды жилья с предварительным старением. Ученые анализировали такие параметры, как продолжительность и стоимость аренды, тип жилья и другие. Они собрали данные о состоянии здоровья арендаторов и анализировали образцы крови для отслеживания метилирования ДНК. Нарушение этого процесса может способствовать преждевременному старению и хроническим заболеваниям, сообщает DailyMail.

Исследование показало, что нарушения метилирования ДНК, связанные с преждевременным старением, чаще встречаются у людей, арендующих жилье в местностях с неблагоприятной экологией и имеющих проблемы с оплатой жилья. Ученые отмечают, что этот фактор может более сильно ускорить старение, чем даже курение.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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