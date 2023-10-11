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Волонтёрство в России: новый проект «Нас много — мы вместе» от "АиФ"

2:13
Общество

В пресс-центре "Аргументов и фактов" был представлен новый проект издательского дома "Нас много — мы вместе", разработанный совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и народным движением Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Волонтёрство в России: новый проект «Нас много — мы вместе» от "АиФ"
Фото: Фото: АиФ/ Ирина Амэ

Этот проект собрал 100 вдохновляющих и эмоциональных рассказов, интервью и фотографических отчетов о волонтерах со всех уголков страны. Помимо этого, были подготовлены 10 видеоматериалов-инструкций, объясняющих, как присоединиться к рядам добровольцев, а также документальный фильм о волонтерском движении в России.

— "Для "АиФ" темы добровольчества, волонтёрства, как и желание протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается, вплетены красной нитью во все 45 лет истории издательского дома. На страницах газеты, а потом и на ресурсах сайта и соцсетей мы постоянно рассказываем о тех, кто нуждается в помощи, и делимся не менее пронзительными историями о тех, кто эту помощь получил", — подчеркнул генеральный директор ИД "АиФ" Руслан Новиков.

— В периметре работы издательского дома есть благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце", который создан после теракта в Беслане и действует уже 17 лет. Мы глубоко вовлечены в эту тему и отлично понимаем, насколько сейчас в обществе востребован такой контент. Для нас совершенно органично поддерживать, придумывать и реализовывать проекты о волонтёрах и о добре. Поэтому вдвойне приятно, что сегодня мы презентуем ещё один знаковый для нас проект "Нас много — мы вместе".

По словам Руслана Новикова, для "Аргументов и фактов" важно обратиться к молодежи через такие публикации и инициативы.

Проект "Нас много — мы вместе" прекрасно демонстрирует, сколько в России сознательной и отзывчивой молодежи. Студенты, школьники, молодые работники, врачи и инженеры становятся волонтерами, и этот проект их вдохновляет, сообщает aif.ru.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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