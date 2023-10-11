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Сотрудники ГИБДД рассказали, что задают провокационные вопросы для проверки водителя

2:44
Общество

Инспекторы ДПС часто задают водителям вопрос о последнем употреблении алкоголя во время проверки документов. Важно отвечать на такие вопросы честно и точно, без попыток скрыть информацию. Портал njcar. ru провел беседу с представителем ГИБДД, чтобы разъяснить, почему предоставление ложных сведений инспектору может повлечь серьезные последствия.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что задают провокационные вопросы для проверки водителя
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Для того чтобы направить человека на медицинское освидетельствование, сотрудник ДПС должен обнаружить объективные признаки, указывающие на возможное наличие алкогольного опьянения. Эти признаки включают нечеткую речь, неадекватное поведение, запах алкоголя, изменение цвета кожи или неустойчивую походку.

Иногда сотрудники ДПС используют провокационные вопросы в диалоге с водителем, чтобы оценить его реакцию и состояние. Водитель должен реагировать внимательно, но не обязан признаваться в употреблении алкоголя в ближайшее время. Важно помнить, что человеку гарантировано право на неприкосновенность согласно статье 51 Конституции Российской Федерации, сообщает njcar. ru.

Выявление нетрезвых водителей — это обязанность сотрудников ДПС, и они должны собирать доказательства на основе своего опыта и знаний. Если обнаруживаются признаки алкогольного опьянения, инспектор имеет право назначить процедуру освидетельствования. В этом случае водитель не обязан содействовать.

При ответе на вопрос об употреблении алкоголя, лучше утверждать, что это было "давно". Можно также указать временной интервал, например, "неделю назад" или "десять дней назад". Подчеркните, что употребление алкоголя у вас редкое и всегда в небольших количествах.

Некоторые водители могут утверждать, что они не употребляют алкоголь из-за своего состояния здоровья. Однако лучше избегать ссылок на болезни, так как это может вызвать сомнения у сотрудника ДПС относительно вашей способности управлять автомобилем. Вместо этого можно сказать, что вы предпочитаете активный образ жизни и не употребляете спиртные напитки.

Можно ли просто не отвечать на вопросы инспектора ГИБДД? Не рекомендуется. Важно поддерживать вежливый диалог со стражем порядка. Игнорирование вопросов может вызвать недовольство инспектора и повод для дополнительной проверки. Главное — вести себя уверенно и вежливо, что поможет создать положительное впечатление и показать, что у вас нет скрытых нарушений. В случае сомнений в своей трезвости, лучше вызвать такси.

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Коварный вопрос инспектора ДПС, не все знают ответ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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