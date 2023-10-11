Росстат: в РФ подорожали свинина и мясо кур

2:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Цены на куриное мясо в России продолжают стремительно расти за неделю с 3 по 9 октября, свидетельствуют данные Росстата. Снова отмечено увеличение стоимости свинины, однако цены на фруктово-овощную продукцию, после трех недель роста, снизились.

Фото: Openverse

Согласно данным, цены на свинину поднялись на 0,31% (по сравнению с предыдущей неделей, когда они уменьшились на 0,02%), а на куриное мясо — на 1,26% (в предыдущей неделе — на 1,01%). С начала года и до 9 октября наблюдается общий рост цен на 10,4% и 26,39% соответственно.

Мороженая неразделанная рыба за неделю подешевела на 0,01% (по сравнению с предыдущей неделей, когда снижение составило 0,21%). С начала года цены на нее увеличились в среднем на 5,94%.

Цены на фруктово-овощную продукцию уменьшились на 0,2%, в то время как предыдущей неделе они выросли на ту же величину. Подорожали только помидоры и лук — на 6,98% и 0,1% соответственно (по сравнению с предыдущей неделей, когда цены на помидоры выросли на 7,94%, а лук подешевел на 0,57%).

Росстат также сообщил: "Снижение цен на фруктово-овощную продукцию в среднем составило 0,2%, в том числе на огурцы — 4,2%, яблоки — 2,6%, картошка — 2,5%, капуста белокочанная — 2,3%, морковь — 1,9%, столовая свекла — 1,0%. В то же время цены на помидоры выросли на 7,0%, бананы — на 2,7%, лук репчатый — на 0,1%".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.