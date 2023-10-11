Сотрудник Казначейства России попался на изощрённую мошенническую схему и лишился 12 млн рублей.
Telegram-канал Baza сообщает, что специалиста Казначейства РФ Алибека Басиева аферисты смогли обмануть на 12 миллионов рублей.
Злоумышленники прислали сотруднику финансового ведомства сообщение якобы от главы казначейства, который посоветовал ему прислушаться к советам телефонных доброжелателей, которые представились представителями Минфина. Те в свою очередь убедили Басиев в том, что ФСБ подозревает сотрудников казначейства в мошенничестве. Далее в дело вступил липовый сотрудник ЦБ, который с помощью манипуляций заставил мужчину набрать кредитов в разных банках и переслать средства на "безопасный счёт".
Басиева предупреждали о мошенничестве в одном из банков, однако он не послушал доброго совета и заложил свою машину. Кредиты также набрала супруга мужчины и тоже отправила деньги на неизвестный счёт.
Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что жительница Волгограда потеряла 7 миллионов рублей, попавшись на удочку мошенников.
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