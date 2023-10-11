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Юрист рассказал, как пациентам вести себя при домогательствах со стороны медиков

2:33
Общество

Сотрудники одной из медицинских клиник в Перми могли совершить насилие над одной из пациенток, предварительно введя ей снотворное лекарство. Об этом сообщила сама потерпевшая — жительница Перми, 34 лет.

Юрист рассказал, как пациентам вести себя при домогательствах со стороны медиков
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

На данный момент у нас есть только ее слова. Женщина рассказывает, что в середине сентября она была госпитализирована с обострением панкреатита. Ее прооперировали и поместили в реанимацию, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда она была прикована к койке, она слышала разговор двух мужчин, но она не могла определить их должности. Они обсуждали свои намерения начать интимные отношения с ней, сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, вечером к ней пришла медсестра, которая ввела неизвестный препарат в ее капельницу. После этого она потеряла сознание, и на следующее утро она обнаружила лужи на своей постели, синяки на руках и вырванный катетер. Заявление в полицию она подала только недавно, так как изначально боялась, что ей снова могут ввести какое-то снотворное.

Заслуженный юрист Российской Федерации, Иван Соловьев, отмечает, что врачи, совершившие насилие над пациенткой, которая была без сознания, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком от 4 до 10 лет. Однако перед этим нужно установить, произошло ли на самом деле насилие. Экспертиза и дальнейшее расследование будут необходимы для установления истины.

"Дело женщины из Перми сейчас основано исключительно на ее словах, и возникает множество вопросов, включая физическое состояние самой пациентки. Возможно, медицинская клиника будет утверждать, что все события были продуктом ее состояния после операции. Однако, если описанное женщиной произошло и будет доказано, то, учитывая сговор с медсестрой, наказание несут не только врачи, но и все причастные к работе клиники, вплоть до начальника регионального департамента здравоохранения." — заявил Соловьев.

Соловьев также отмечает, что прошло почти 4 недели с момента событий, и экспертиза может быть неинформативной. Единственным доказательством могла бы быть беременность, если таковая случилась в результате произошедшего. Поэтому важно проводить объективное расследование и искать доказательства произошедшего.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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