В Москве сотрудники правоохранительных органов ограничили движение в у Большого Каменного места и Кремлёвской набережной.
По информации Telegram-канала "Осторожно, новости!", полицейские перекрыли движение у здания Кремля.
"Стоит полиция и разворачивает, поездка на такси увеличилась с 14 до 35 минут, пешком возле памятника Владимиру пройти тоже нельзя", — цитирует слова очевидцев Telegram-канал.
У Кремля собрались дорожные службы и полицейские автомобили. С чем связано ограничение — не сообщается.
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