В Москве перекрыли территорию вокруг Кремля

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве сотрудники правоохранительных органов ограничили движение в у Большого Каменного места и Кремлёвской набережной.

Фото: Вадим Савицкий

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости!", полицейские перекрыли движение у здания Кремля.

"Стоит полиция и разворачивает, поездка на такси увеличилась с 14 до 35 минут, пешком возле памятника Владимиру пройти тоже нельзя", — цитирует слова очевидцев Telegram-канал.

У Кремля собрались дорожные службы и полицейские автомобили. С чем связано ограничение — не сообщается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.