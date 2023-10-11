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В Москве перекрыли территорию вокруг Кремля

0:38
Общество

В Москве сотрудники правоохранительных органов ограничили движение в у Большого Каменного места и Кремлёвской набережной.

В Москве перекрыли территорию вокруг Кремля
Фото: Вадим Савицкий

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости!", полицейские перекрыли движение у здания Кремля.

"Стоит полиция и разворачивает, поездка на такси увеличилась с 14 до 35 минут, пешком возле памятника Владимиру пройти тоже нельзя", — цитирует слова очевидцев Telegram-канал.

У Кремля собрались дорожные службы и полицейские автомобили. С чем связано ограничение — не сообщается.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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