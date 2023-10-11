Председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжает предлагать варианты по размещению релокантов на территории России.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно Media", на заседании Госдумы спикер Володин предложил размещать релокантов на Белом море.
Председатель ГД после инициативы отправлять релокантов в Магадан выдвинул новую идею.
"Раз Магадан теперь территория развития, то нужно найти другое место”, — цитирует слова Володина Telegram-канал
В качестве альтернативы он предложил Белое море. Володин объяснил, что попытается выяснить у министра экономического развития, какой сфере экономике будут полезны релоканты.
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