Председатель Госдумы Володин предложил размещать вернувшихся в РФ релокантов на Белом море

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжает предлагать варианты по размещению релокантов на территории России.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно Media", на заседании Госдумы спикер Володин предложил размещать релокантов на Белом море.

Председатель ГД после инициативы отправлять релокантов в Магадан выдвинул новую идею.

"Раз Магадан теперь территория развития, то нужно найти другое место”, — цитирует слова Володина Telegram-канал

В качестве альтернативы он предложил Белое море. Володин объяснил, что попытается выяснить у министра экономического развития, какой сфере экономике будут полезны релоканты.

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