В Орле двое парней закрасили граффити с Z и георгиевской лентой

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В Орле задержали двух 22-летних парней, которые закрасили на стене символ СВО — букву Z. Молодым людям грозит наказание за реабилитацию нацизма.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По версии следствия, парни весной этого года закрасили граффити с Z, георгиевской лентой и слоганом: "Своих не бросаем". Граффити было изображено на здании культурного центра "Металлург". Процесс уничтожения рисунка друзья засняли на видео.

Против парней завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, так как георгиевская лента признана символом воинской славы России.

Ранее сообщалось, что на балерину Анастасию Волочкову написали заявление в полицию по подозрению в осквернении символов воинской славы.

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