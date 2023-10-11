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Хозяин поля, на котором приземлился Airbus A320, начал пахать землю

3:01
Общество

Хозяин пшеничного поля в Убинском районе Новосибирской области, на котором экстренно приземлился самолёт Airbus A320 12 сентября, объявил о начале вспашки. Ранее он утверждал, что это необходимо для подготовки территории к весенним работам. Руководитель кооператива "Колхоз им. Ленина" по имени Александр Комаровский сообщил порталу Om1. ru, что не было никаких договорённостей с компанией "Уральские авиалинии".

Хозяин поля, на котором приземлился Airbus A320, начал пахать землю
Фото: тг канал ural airlines

"Конечно, мы будем вспахивать землю. Никаких соглашений не заключено. Я им сказал: 'Приезжайте, ребята, мы отметим полосу, может быть, не 60 гектаров, просто полосу, и мы её не будем вспахивать'. Они ответили: 'Мы подумаем, мы перезвоним'. До сих пор никто не связался. А мы пашем, мы действуем по-колхозному. Нам чем больше вспахать, тем лучше", — подчеркнул Александр Комаровский.

Глава Убинского района Олег Конюк пояснил, что "Уральские авиалинии" планируют использовать поле для взлета самолёта зимой.

"Им всё-таки нужно взлетать. Они собираются сделать это зимой, когда земля замёрзнет. Вот их планы", — сообщил Конюк.

Он также отметил, что между компанией и руководителем кооператива Комаровским, владеющим полем, было устное соглашение о том, что полосу шириной около 40 метров не будут вспахивать. Однако, так как "Уральские авиалинии" так и не связались с Комаровским, он решил приступить к работам.

"Пока они не предпринимают никаких действий, пусть они договариваются, разговаривают. В противном случае он действительно вспашет землю", — добавил Олег Конюк.

Сам Александр Комаровский заявил, что уже начал вспахивать ту самую полосу и пояснил, что зимой самолёт не сможет взлететь с вспаханной земли.

"Зачем мне эта проблема, этот самолёт? Сейчас им нужно грунтовать, чтобы в зимний период поверхность была ровной и замёрзла. Если земля будет вспахана, они не смогут воспользоваться этой площадкой. Им придётся удалять плодородный слой", — добавил Комаровский.

Портал Om1. ru направил запрос в пресс-службу "Уральских авиалиний".

Напомним, что 12 сентября рейс U6-1383 следовал по маршруту "Сочи — Омск". Из-за проблем с гидравлической системой самолёт не смог приземлиться в аэропорту назначения и был вынужден совершить аварийную посадку в пшеничном поле в Убинском районе. На борту находилось 170 человек, включая 23 ребёнка, и никто не пострадал. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Авиакатастрофы! Аэробус А320 - Падение и взрыв!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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