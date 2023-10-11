Полезные свойства пельменей: как они влияют на ваш организм

Пельмени богаты полезными жирами и белком, способствующим поддержанию жизненных процессов в организме. Эту информацию предоставила доктор медицинских наук, врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева в интервью для Москвы 24.
"Пельмени отлично насыщают организм, обеспечивая его энергией. Белок, содержащийся в данном продукте, длительное время сохраняет ощущение сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей в организме", — подчеркнула специалист.
Пельмени также содержат полезные жиры, которые крайне важны для нашего питания. Каждый из компонентов жиров находит свое применение, так как наш организм непрерывно работает и расходует все молекулярные ресурсы.
Тем не менее, доктор рекомендует предпочтение отдавать домашним пельменям, а не тем, что можно купить в магазине.
"Хозяйка может добавить только полезные компоненты, высококачественное мясо и снизить количество теста в продукте на минимум, делая фарш приоритетом", — пояснила диетолог.
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