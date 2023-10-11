Суд отклонил апелляцию РЭК Свердловской области по повышению тарифов на электроэнергию

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Апелляционный суд не поддержал Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской области, которая пыталась обжаловать решение об отмене повышения тарифов на электроэнергию для обычных потребителей.

Фото: openverse

В декабре 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Свердловской области отменила решение РЭК о немедленном повышении тарифов на электроэнергию на 35%.

Это решение было принято после широко распространившихся протестов среди жителей региона, и антимонопольный регулятор считал подобное значительное увеличение стоимости услуги необоснованным.

По данным tagilcity.ru, после отмены решения РЭК попыталась обжаловать это решение в судебном порядке, однако две инстанции судов приняли решение в пользу ФАС Свердловской области, как сообщили в ее пресс-службе.

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В Свердловской области снизятся тарифы на электроэнергию после вмешательства ФАС