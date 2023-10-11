Суд отклонил апелляцию РЭК Свердловской области по повышению тарифов на электроэнергию

Апелляционный суд не поддержал Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской области, которая пыталась обжаловать решение об отмене повышения тарифов на электроэнергию для обычных потребителей.
В декабре 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Свердловской области отменила решение РЭК о немедленном повышении тарифов на электроэнергию на 35%.
Это решение было принято после широко распространившихся протестов среди жителей региона, и антимонопольный регулятор считал подобное значительное увеличение стоимости услуги необоснованным.
По данным tagilcity.ru, после отмены решения РЭК попыталась обжаловать это решение в судебном порядке, однако две инстанции судов приняли решение в пользу ФАС Свердловской области, как сообщили в ее пресс-службе.
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