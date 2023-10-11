Министр обороны России сообщил, что найдено решение по лёгким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

На совещании с руководством Объединённой авиастроительной корпорации министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил о нахождении решения по созданию новых лёгких транспортных самолётов, которые должны стать заменой для устаревших Ан-26 и Ан-72.

Фото: wikimedia.org

"Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками — как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь. <…> Что в этой части сделано и что предстоит сделать", — сказал он.

Шойгу также отметил, что к 2025 году необходимо увеличить количество самолётов Ан-124-100, так как теперь доступны новые двигатели и возможности для модернизации данной модели.

Генерал подчеркнул важность состояния и расширения возможностей военно-транспортной авиации в текущей сложной обстановке. Он отметил, что нагрузка на военно-транспортную авиацию увеличилась значительно из-за проведения специальной военной операции. В связи с этим необходимо не только поддерживать существующий авиапарк в рабочем состоянии, но и расширять его, в том числе за счёт новых самолётов Ил-76МД-90А, отметил министр.

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