Собчак высказалась о трагических ошибках России: не пожелаю поражения и распада

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак опубликовала снимок из Израиля и рассказала, что хоть и злится на Россию, но любит её.

Фото: Инстаграм Собчак

Собчак посочувствовала жертвам войн и объяснила, как важно осознавать, что если свои неправы, они всё равно остаются своими.

Она отметила, что семью и Родину надо любить, даже если они были неправы и жестоки.

"Это "твои". Так и с семьёй. И с моей Родиной — Россией. Злюсь, не принимаю решения и вижу трагические ошибки, но люблю свою страну и никогда не пожелаю ей поражения и распада", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее Ксения Собчак объяснила, обязана ли она служить в армии Израиля.

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