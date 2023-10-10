Ксения Собчак опубликовала снимок из Израиля и рассказала, что хоть и злится на Россию, но любит её.
Собчак посочувствовала жертвам войн и объяснила, как важно осознавать, что если свои неправы, они всё равно остаются своими.
Она отметила, что семью и Родину надо любить, даже если они были неправы и жестоки.
"Это "твои". Так и с семьёй. И с моей Родиной — Россией. Злюсь, не принимаю решения и вижу трагические ошибки, но люблю свою страну и никогда не пожелаю ей поражения и распада", — написала журналистка в своём микроблоге.
Ранее Ксения Собчак объяснила, обязана ли она служить в армии Израиля.
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