На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Движение автомобильного транспорта через Крымский мост было восстановлено, сообщает Telegram-канал "КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация", отслеживающего текущую ситуацию на данном транспортном переходе.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Подача сигнала на временное прекращение движения произошла вечером во вторник, 10 октября. Причины остановки движения не были уточнены. Ранее в тот же день движение также было временно ограничено из-за проведения ремонтных работ. Однако уже спустя 5,5 часов движение автомобилей было возобновлено.

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Крымский мост. Сделано с любовью