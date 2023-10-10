Движение автомобильного транспорта через Крымский мост было восстановлено, сообщает Telegram-канал "КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация", отслеживающего текущую ситуацию на данном транспортном переходе.
Подача сигнала на временное прекращение движения произошла вечером во вторник, 10 октября. Причины остановки движения не были уточнены. Ранее в тот же день движение также было временно ограничено из-за проведения ремонтных работ. Однако уже спустя 5,5 часов движение автомобилей было возобновлено.
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