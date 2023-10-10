Депутат Вассерман признался, что обращался к психологу для того, чтобы поднять самооценку

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Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, с какой целью 30 лет назад обращался к психологу.

Фото: openverse.org

Вассерман признал, что есть проблемы, которые самостоятельно преодолеть не получается, поэтому их решение лучше доверить специалистам.

Сам политик рассказал, что ему помогла 30 лет назад знакомый психолог, к которой он обращался несколько раз.

"В частности, лет 30 назад по моей просьбе подняла мне уверенность в себе. Причем осторожно, чтобы это не переросло в самоуверенность. Помогла мне избавиться частично от страха перед стоматологическими процедурами, выработанному у меня еще в раннем детстве", — рассказал Вассерман, которого цитирует Газета.Ru.

Политик добавил, что после этого больше никогда не просил психолога ему помогать.

Депутат признал, что у него совсем небольшой опыт психологической помощи, но он уверен, что иногда действительно разумнее довериться профессионалам.

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