Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, с какой целью 30 лет назад обращался к психологу.
Вассерман признал, что есть проблемы, которые самостоятельно преодолеть не получается, поэтому их решение лучше доверить специалистам.
Сам политик рассказал, что ему помогла 30 лет назад знакомый психолог, к которой он обращался несколько раз.
"В частности, лет 30 назад по моей просьбе подняла мне уверенность в себе. Причем осторожно, чтобы это не переросло в самоуверенность. Помогла мне избавиться частично от страха перед стоматологическими процедурами, выработанному у меня еще в раннем детстве", — рассказал Вассерман, которого цитирует Газета.Ru.
Политик добавил, что после этого больше никогда не просил психолога ему помогать.
Депутат признал, что у него совсем небольшой опыт психологической помощи, но он уверен, что иногда действительно разумнее довериться профессионалам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.