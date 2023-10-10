Депутат сомневается в росте благополучия жителей Ростова

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Депутат Юрий Нерсесян считает, что информация о положительной динамике Ростовской области в рейтинге регионов по показателю благополучия не соответствует действительности.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Ростовская область поднялась на четыре позиции, заняв 37-е место в рейтинге благополучия населения. Однако, по мнению Нерсесяна, рейтинги не отражают реальные условия жизни, так как они учитывают усредненные показатели. По его словам, рядом с Ростовской областью есть регионы, такие как Краснодарский край, Ставрополье и Северный Кавказ, где, на его взгляд, жизнь гораздо более комфортна для обычных граждан, сообщает rostovgazeta.ru.

Депутат дает пример родственницы, работающей учителем в одной из школ. Она уходит на работу рано утром и возвращается поздно вечером, но ее заработная плата, как утверждает Нерсесян, не соответствует этим усилиям, и ей удается заработать максимум 35 тысяч рублей.

Юрий Нерсесян заключает, что реальные условия жизни на земле сильно отличаются от того, что представлено в рейтингах.

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