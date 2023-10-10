В Екатеринбурге, у городского пруда рядом с Театром драмы, появился арт-объект в форме трехметровой буквы "Е". Автор этой инсталляции Сергей Клещев представил ее как альтернативный логотип уральской столицы. Несмотря на то, что дизайн этой геометрической скульптуры напоминает букву "Е", художники задумали ее как символ связи между человеком и природной энергией, ассоциируя ее с сердечником трансформатора.
Согласно представителям арт-программы "ЧО", возможно, этот объект будет перемещаться по различным местам города, tagilcity.ru.
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