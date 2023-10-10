Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Гольдфайн призвал не паниковать из-за падения рубля
Звезды RU.TV принимают участие в закупках техники для нужд СВО и проводят концерты в цехах
Остатки чистящих средств могут вызвать устойчивость опасных супербактерий к антибиотикам
Эксперты составили топ самых дешевых седанов
Суд обязал выплатить компенсации заболевшим гепатитом в челябинском кафе
Депутат сомневается в росте благополучия жителей Ростова
Захарова назвала путь решения конфликта между Израилем и Палестиной
Появилось видео, как боевики ВСУ в панике бегут с позиций в Авдеевке
В АТОР сообщили, когда из Израиля вернутся в Россию организованные туристы

На набережной в Екатеринбурге теперь стоит огромная буква "Е"

0:38
Общество

В Екатеринбурге, у городского пруда рядом с Театром драмы, появился арт-объект в форме трехметровой буквы "Е". Автор этой инсталляции Сергей Клещев представил ее как альтернативный логотип уральской столицы. Несмотря на то, что дизайн этой геометрической скульптуры напоминает букву "Е", художники задумали ее как символ связи между человеком и природной энергией, ассоциируя ее с сердечником трансформатора.

На набережной в Екатеринбурге теперь стоит огромная буква "Е"
Фото: openverse.org

Согласно представителям арт-программы "ЧО", возможно, этот объект будет перемещаться по различным местам города, tagilcity.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра

Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Обжаренный фалафель оказался токсичным для яичек, предупреждают ученые
Небензя признал, что ракета, ударившая по селу Гроза, была российской
Европа не справляется с нелегальной миграцией Михаил Плисюк "Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии Любовь Степушова Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев
Британский физик заявил, что мы живем в симуляции
Нужно ли прогревать машину перед началом движения
Армия РФ начала наступление на Авдеевку после мощного удара всеми средствами поражения
Армия РФ начала наступление на Авдеевку после мощного удара всеми средствами поражения
Последние материалы
Остатки чистящих средств могут вызвать устойчивость опасных супербактерий к антибиотикам
Эксперты составили топ самых дешевых седанов
Суд обязал выплатить компенсации заболевшим гепатитом в челябинском кафе
Депутат сомневается в росте благополучия жителей Ростова
На набережной в Екатеринбурге теперь стоит огромная буква "Е"
Захарова назвала путь решения конфликта между Израилем и Палестиной
Появилось видео, как боевики ВСУ в панике бегут с позиций в Авдеевке
В АТОР сообщили, когда из Израиля вернутся в Россию организованные туристы
Reuters: расширение ЕС несёт риски для будущего объединения из-за финансов
Мужчине вынесли приговор за ложные сообщения о минировании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников