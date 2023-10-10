Медведев ответил на слова Зеленского про связь ХАМАС и России

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно предполагаемых связей между Россией и ХАМАС. Медведев заявил, что "с наркоманами бессмысленно говорить на языке разума" и прокомментировал заявление Зеленского в своем Telegram-канале.
"Зеленский заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия. С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка", — написал Медведев.
Медведев также добавил фотоколлаж с изображением Зеленского в образе исламиста, сзади которого стоит боевик.
Он предложил ответить на заявление Зеленского следующим образом: "ИГИЛ* — традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете".
Замглавы СБ также предложил ответить Зеленскому заявлением о том, что "украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ".
Он утверждает, что ИГИЛ получает финансирование от клики Зеленского, а также оружие, украденное украинскими националистами из поставок НАТО. Медведев добавил, что участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно приобретают украинскую недвижимость.
* — Запрещенная в России террористическая организация.
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