Местный житель в Оленегорске был привлечен к ответственности за свои действия мировым судьей, который наложил штраф в размере шести тысяч рублей за словесное оскорбление фельдшеров скорой помощи. Инцидент произошел в июне 2023 года, когда бригада приехала на вызов мужчины.
Недовольный работой парамедиков, он использовал в их адрес оскорбительные и нецензурные выражения.
После этого инцидента прокуратура провела проверку и вынесла в отношении жителя Оленегорска два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.61 КОАП РФ.
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