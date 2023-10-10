Житель Мурманской области был оштрафован на 6 тысяч рублей за оскорбление фельдшеров

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Местный житель в Оленегорске был привлечен к ответственности за свои действия мировым судьей, который наложил штраф в размере шести тысяч рублей за словесное оскорбление фельдшеров скорой помощи. Инцидент произошел в июне 2023 года, когда бригада приехала на вызов мужчины.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Недовольный работой парамедиков, он использовал в их адрес оскорбительные и нецензурные выражения.

После этого инцидента прокуратура провела проверку и вынесла в отношении жителя Оленегорска два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.61 КОАП РФ.

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Как привлечь к отвественности за оскорбление