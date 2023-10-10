В России на форуме Innofood представили снеки и лапшу из сверчков

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В России на форуме Innofood были представлены разнообразные продукты, приготовленные из сверчков, включая шоколад, печенье и лапшу. Кроме того, на том же мероприятии была представлена новая пищевая добавка под названием "Росэнерджи". Она готовится с использованием муки для крикета и порошка витграсса.

Фото: openverse.org

Росэнерджи богат белком, а также содержит множество витаминов и минералов. Представитель бренда Росэнерджи подчеркнул, что такие добавки позволяют разнообразить рацион питания и изучить альтернативные источники белка.

Сергей Иванов, директор "Эфко", подчеркнул ответственность производителей альтернативных продуктов питания за то, чтобы они "кормили и не курили". Другими словами, они должны стремиться обеспечивать средства к существованию, не создавая дополнительной нагрузки на окружающую среду. Это свидетельствует о растущем интересе к устойчивым и экологичным источникам питания, а также инновационным подходам к питанию в России.

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