Совет Федерации определит дату выборов президента в этом месяце

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, Ольга Ковитиди, заявила в своем Telegram-канале, что "Совет Федерации определит дату выборов президента России в этом месяце". Она добавила, что "законодательная база подготовлена".

Фото: Wikipedia

По Конституции России, назначение выборов президента осуществляется Советом Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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