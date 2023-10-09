Профессор спрогнозировала рост зарплат женщин-сотрудников с квалификацией

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Сегодняшняя ситуация а рынке труда такова, что новые возможности открываются для квалифицированных сотрудниц-женщин, потому что количество таких работников в принципе становится меньше. В этом уверена профессор Школы экономики и менеджмента УрФУ Людмила Ружанская.

Фото: openverse

"При наличии дефицита квалификационных кадров спрос на женский труд будет расти, и скорее всего у них могут подняться зарплаты, также появятся новые возможности продвижения по карьерной лестнице", — сказала Ружанская.

Эксперт добавила, что свою роль в этом играет и цифровизация, стирающая гендерные различия, а также автоматизация производства.

Мужчины и женщины, не имеющие детей, получают в России сегодня примерно одинаково, пишет Газета.Ru. Однако это плохо сказывается на демографии, способствуя разрушению традиционной модели семьи.

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