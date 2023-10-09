Российский миллиардер Михаил Фридман переехал в Израиль из Британии

Российский миллиардер Михаил Фридман, до сих пор проживавший в Великобритании, переехал в Израиль. Об этом пишет РБК.

Фото: wikipedia.org

Журналисты отметили, что миллиардер, в настоящий момент находящийся в Москве, собирается чаще прилетать в Россию.

Ранее Фридман рассказал журналистам газеты Times о том, что в Великобритании ему стало неспокойно, его покинуло чувство стабильности и уверенности. Он, по его собственным словам, на себе ощутил, что быть российским бизнесменом в Великобритании априори "является преступлением".

Попавший под западные санкции Фридман добавил, что его дела в Лондоне шли плохо, у него почти не осталось денег.

В разговоре с агентством Блумберг Фридман добавил, что его переезд в Израиль произошёл ещё неделю назад, но из-за разгоревшегося конфликта в этой стране он пока решил временно побыть в Москве.

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