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Использование фонарика и влагоотводящая одежда: шесть важных советов для тренировок на свежем воздухе в холодную погоду

2:02
Общество » Семья

Тренировки на свежем воздухе предоставляют уникальную возможность укрепить свое тело, но холодная погода требует особой подготовки и осторожности, чтобы избежать переохлаждения и других негативных последствий. Сегодня мы поделимся шестью важными советами от HerBeauty. co для эффективных и безопасных тренировок в холодную погоду.

Использование фонарика и влагоотводящая одежда: шесть важных советов для тренировок на свежем воздухе в холодную погоду
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Выбирайте влагоотводящую одежду

Избегайте хлопчатобумажных тканей, которые могут удерживать влагу и увеличивать риск переохлаждения. Предпочтение следует отдать материалам, таким как полиэстер, полипропилен или нейлон, которые эффективно выводят влагу.

Одевайтесь в слои

Для защиты от холода надевайте несколько слоев одежды. Внутренний слой должен впитывать пот, средний слой обеспечивать тепло, а верхний — защиту от ветра и дождя.

Предпочитайте яркие цвета

В условиях низкой видимости, связанной с короткими днями и пасмурной погодой, яркая одежда делает вас более заметными для водителей и других участников движения.

Используйте фонарик

Фонарик улучшает видимость и безопасность, освещая ваш путь и предотвращая возможные травмы, вызванные скользкими поверхностями и плохим освещением.

Защищайте конечности

Руки, уши, нос и пальцы ног — это части тела, которые легко могут замерзнуть на холоде. Носите теплые вещи, такие как перчатки, наушники и шапку, а также утепленную обувь и носки.

Увлажнение

Холодный воздух может высушить кожу, вызвать шелушение и раздражение. Пейте достаточно воды и используйте увлажняющие средства для кожи и губ. Маска для лица также поможет защитить кожу от холода.

Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться тренировками на свежем воздухе и поддерживать свою форму в холодную погоду, минимизируя риски для здоровья.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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