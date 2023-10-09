"Царьград": тайны крематория — Украина платит за оружие внутренними органами граждан?

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В ВСУ растёт число дезертиров и сдающихся в плен. Дело тут и в неизбежности поражения, и в падении морального духа боевиков. Дезертирство процветало в ВСУ, отправленных воевать с народом, все эти почти 10 лет.

Фото: openverse

К страху погибнуть на поле боя или быть добитым своими при ранении, добавился страх угодить в крематорий, чтобы останки не смогли рассказать об ужасных последних минутах жизни (нередки и надругательства после смерти), пишет "Царьград".

Речь идёт о "чёрных трансплантологах". Ещё в 2014 году хакеры выложили переписку между адвокатом бывшего премьера Юлии Тимошенко Сергеем Власенко, её доверенным лицом Ольгой Вибер и командиром националистического батальона Сергеем Семенченко.

Власенко и Вибер обсуждают поставку "материала" из ЛДНР. "Материал" зашифрован в виде англоязычных терминов: "сor" — сердце, "nep" — почка, "hep" — печень, "pan" — поджелудочная, "pul" — лёгкие.

Весной 2014 года Вибер передала Власенко очередной заказ и заявила, что "вторая партия разошлась хорошо, клиенты довольны". Она поинтересовалась, не собирается ли киевский режим останавливать войну с собственным народом. Власенко успокоил, пообещав, что "товара хватит" поскольку "партнёры" создают для продолжения войны "хорошие условия". Воодушевлённая Вибер делает заказ: "15 cor, 60 nep, 35 hep, 25 pan, 5 pul", отмечает телеканал.

Поставщик — Семенченко, правда иногда Вибер возмущается, что "товар некачественный". Ему выговаривают, указывая, что "материал" надо успевать сдать в течение полусуток с момента "изъятия", иначе за него заплатят только 30 процентов от "номинала".

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