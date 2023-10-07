Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин получает поздравления с днем рождения от лидеров стран
Певица Ольга Орлова ответила на критику после инцидента с укусом собаки
Звезда "Универа" Мария Кожевникова опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
Фигурист Роман Костомаров показал новый навык, который освоил на протезах
Актриса Кристина Асмус рассказала о трогательной поддержке дочери после серьезной травмы
Актриса Лариса Гузеева рассказала о "фишках" долгого брака
На Украине начался отлов чиновников, которые пытаются сбежать из страны
В Херсонской области взорван автомобиль с секретарём "Единой России"

Кадыров предложил временно приостановить проведение выборов Президента РФ на время СВО

1:16
Общество

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал предложение о пересмотре планов проведения выборов президента Российской Федерации, запланированных на 2024 год, в связи с текущей специальной военной операцией. Он выразил это предложение во время мероприятия, посвященного дню рождения президента России Владимира Путина, в Грозном, сообщает ТАСС.

Кадыров предложил временно приостановить проведение выборов Президента РФ на время СВО
Фото: openverse.org

"Я хочу пожелать президенту здоровья и долголетия. Я предлагаю принять единогласное решение о том, что во время текущей специальной военной операции у нас будет всего один кандидат на выборах — Владимир Владимирович Путин. Или временно приостановить проведение выборов, поскольку в настоящее время у нас нет другого человека, способного обеспечить безопасность нашей страны", — заявил Кадыров.

Массовое собрание прошло в субботу на центральной площади в Грозном, и, по официальной информации властей, в нем приняли участие до 25 тысяч человек. Участники акции держали транспаранты с изображениями Путина и лозунгами, такими как "ВВП — защитник и оплот России!", "Сильный лидер! Сильная Россия!", "Вместе с президентом!".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Путин спросил у детей про Уагадугу и границу России, которая "нигде не заканчивается"
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
ВС РФ начали активные действия на Купянском направлении

Подтверждаются данные о переходе в активное наступление ВС РФ в направлении на Купянск.

Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск
Ракеты "Буревестник" будут годами летать над миром в ожидании приказа
Ракета "Буревестник" будет годами летать над миром в ожидании путинского "Огонь!"
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Рубикон пройден: Путин обрисовал цели и задачи СВО на Украине
Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году Олег Володин Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
Зелёных в Германии начали забрасывать камнями
Марков высказался о присвоении сыну Кадырова звания Героя Чечни
СМИ Запада активно цитируют Путина на Валдае: внимательно смотрели
СМИ Запада активно цитируют Путина на Валдае: внимательно смотрели
Последние материалы
Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли
Певица Ольга Орлова ответила на критику после инцидента с укусом собаки
Звезда "Универа" Мария Кожевникова опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
Фигурист Роман Костомаров показал новый навык, который освоил на протезах
Актриса Кристина Асмус рассказала о трогательной поддержке дочери после серьезной травмы
Актриса Лариса Гузеева рассказала о "фишках" долгого брака
На Украине начался отлов чиновников, которые пытаются сбежать из страны
В Херсонской области взорван автомобиль с секретарём "Единой России"
Турция заявила о поломке следующего на Украину сухогруза в проливе Дарданеллы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников