Кадыров предложил временно приостановить проведение выборов Президента РФ на время СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал предложение о пересмотре планов проведения выборов президента Российской Федерации, запланированных на 2024 год, в связи с текущей специальной военной операцией. Он выразил это предложение во время мероприятия, посвященного дню рождения президента России Владимира Путина, в Грозном, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org

"Я хочу пожелать президенту здоровья и долголетия. Я предлагаю принять единогласное решение о том, что во время текущей специальной военной операции у нас будет всего один кандидат на выборах — Владимир Владимирович Путин. Или временно приостановить проведение выборов, поскольку в настоящее время у нас нет другого человека, способного обеспечить безопасность нашей страны", — заявил Кадыров.

Массовое собрание прошло в субботу на центральной площади в Грозном, и, по официальной информации властей, в нем приняли участие до 25 тысяч человек. Участники акции держали транспаранты с изображениями Путина и лозунгами, такими как "ВВП — защитник и оплот России!", "Сильный лидер! Сильная Россия!", "Вместе с президентом!".

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