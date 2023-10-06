Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Пятнадцатилетнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, Адаму Кадырову, присвоено звание героя Чеченской Республики, как сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

Фото: openverse.org

"С большим удовольствием поздравляю… Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики — Герой Чеченской Республики", — написал Делимханов.

Он охарактеризовал Адама Кадырова как "яркий пример исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека", который с ранних лет проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и не терял времени зря.

"Адам сумел выучить наизусть… Священный Коран, заслужив высокое звание "Хафиз". Также… проявляет себя в учебе, изучает различные науки, интересуется историей, языками, литературой. Особенных успехов Адам достиг в спортивном направлении, одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам", — рассказал депутат.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале, на котором его сын Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком своего сына.

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