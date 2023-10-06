В одном из регионов России детям стали бесплатно раздавать рыбий жир

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Более 51 тысяча детей в Камчатском крае будет получать добавку омега-3, как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Фото: openverse

Рыбий жир будет распространяться среди детей, посещающих детские сады и школы, при условии отсутствия у них медицинских противопоказаний.

Этот проект был запущен в 2021 году и предусматривает двукратное выдачу биодобавки детям — весной и осенью. Дети от трех до семи лет, а также ученики с первого по седьмой класс, получают омега-3 за счет краевого бюджета. Рыбий жир для старшеклассников финансируется Тымлатским рыбокомбинатом.

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