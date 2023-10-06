В одном из регионов России детям стали бесплатно раздавать рыбий жир

Более 51 тысяча детей в Камчатском крае будет получать добавку омега-3, как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
Рыбий жир будет распространяться среди детей, посещающих детские сады и школы, при условии отсутствия у них медицинских противопоказаний.
Этот проект был запущен в 2021 году и предусматривает двукратное выдачу биодобавки детям — весной и осенью. Дети от трех до семи лет, а также ученики с первого по седьмой класс, получают омега-3 за счет краевого бюджета. Рыбий жир для старшеклассников финансируется Тымлатским рыбокомбинатом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.