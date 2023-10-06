ВЦИОМ: 79 процентов россиян поддерживают Путина на посту президента

Более половины россиян (79%) считают, что президент России Владимир Путин лучше подходит на пост президента страны, чем другие политики, таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.
По данным опроса, 72% граждан считают, что Владимир Путин делает много для страны и ее жителей, в то время как 21% не разделяют этого мнения.
Три четверти населения России уверены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположное мнение высказывают 18% и 19% опрошенных соответственно.
Опрос также выявил, что 89% россиян считают Владимира Путина спокойным, 87% — активным и энергичным, 86% — волевым и решительным, а еще 80% считают его мудрым. Почти три четверти (74%) опрошенных описывают российского лидера как честного и порядочного, 73% — как справедливого, и 72% отмечают его умение слушать и уважать мнение других людей.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума — РИА Новости, 12 сентября 2023 года.
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