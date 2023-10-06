ВЦИОМ: 79 процентов россиян поддерживают Путина на посту президента

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Более половины россиян (79%) считают, что президент России Владимир Путин лучше подходит на пост президента страны, чем другие политики, таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

По данным опроса, 72% граждан считают, что Владимир Путин делает много для страны и ее жителей, в то время как 21% не разделяют этого мнения.

Три четверти населения России уверены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположное мнение высказывают 18% и 19% опрошенных соответственно.

Опрос также выявил, что 89% россиян считают Владимира Путина спокойным, 87% — активным и энергичным, 86% — волевым и решительным, а еще 80% считают его мудрым. Почти три четверти (74%) опрошенных описывают российского лидера как честного и порядочного, 73% — как справедливого, и 72% отмечают его умение слушать и уважать мнение других людей.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума — РИА Новости, 12 сентября 2023 года.

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