В ОП выразили поддержку инициативе разработки ПДД для доставочных роботов и беспилотных такси

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает необходимым внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы учесть нормы, связанные с роботами-доставщиками и беспилотными такси.
"ПДД нуждаются в дополнениях, которые касаются автономных транспортных средств, то есть техники, которая движется без участия человека. Например, в Москве уже можно встретить роботов-доставщиков, которые активно действуют в центре города", — отметил Холодов.
Согласно его мнению, необходимо также учесть беспилотные такси, которые в настоящее время проводят тестирование в столице.
"ПДД, ориентированные на таких новых участников дорожного движения, остались без изменений, и представьте себе ситуацию, где робот-доставщик пересекает пешеходный переход, что-то идет не так, и он попадает на проезжую часть, что может вызвать ДТП. Определение виновности в таких ситуациях и действия для их разрешения остаются неясными. Наши действующие правила не предусматривают подобных ситуаций", — подчеркнул Холодов.
Он подчеркнул, что технологии развиваются стремительно, и поэтому необходимо адаптировать Правила дорожного движения к современным реалиям.
"В Китае уже была представлена рабочая модель летающего автомобиля, который способен пролететь 25 минут. Это означает, что мы должны начать размышлять о том, каким образом в будущем автономные автомобили будут пересекать друг друга в воздухе.
В настоящее время это может показаться смешным, но развитие технологий наступает настолько быстро, что скоро мы все столкнемся с этой реальностью. Поэтому необходимо серьезно проработать все аспекты связанные с этой темой", — заключил Холодов.
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