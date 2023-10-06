В ОП выразили поддержку инициативе разработки ПДД для доставочных роботов и беспилотных такси

1:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает необходимым внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы учесть нормы, связанные с роботами-доставщиками и беспилотными такси.

Фото: openverse.org

"ПДД нуждаются в дополнениях, которые касаются автономных транспортных средств, то есть техники, которая движется без участия человека. Например, в Москве уже можно встретить роботов-доставщиков, которые активно действуют в центре города", — отметил Холодов.

Согласно его мнению, необходимо также учесть беспилотные такси, которые в настоящее время проводят тестирование в столице.

"ПДД, ориентированные на таких новых участников дорожного движения, остались без изменений, и представьте себе ситуацию, где робот-доставщик пересекает пешеходный переход, что-то идет не так, и он попадает на проезжую часть, что может вызвать ДТП. Определение виновности в таких ситуациях и действия для их разрешения остаются неясными. Наши действующие правила не предусматривают подобных ситуаций", — подчеркнул Холодов.

Он подчеркнул, что технологии развиваются стремительно, и поэтому необходимо адаптировать Правила дорожного движения к современным реалиям.

"В Китае уже была представлена рабочая модель летающего автомобиля, который способен пролететь 25 минут. Это означает, что мы должны начать размышлять о том, каким образом в будущем автономные автомобили будут пересекать друг друга в воздухе. В настоящее время это может показаться смешным, но развитие технологий наступает настолько быстро, что скоро мы все столкнемся с этой реальностью. Поэтому необходимо серьезно проработать все аспекты связанные с этой темой", — заключил Холодов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Беспилотное Роботакси за 100р. от Яндекс