Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предупредил возвращающихся в Россию айтишников о проверке через ФСБ.
Соболев уверен, что Россия не должна поддерживать специалистов IT-сферы. Он считает, что знатоками информационных технологий, принявшими решение вернуться на родину, должны заняться "соответсвующие органы".
В беседе с изданием "Говорит Москва" Соболев призвал ФСБ разобраться с айтишниками. Он упрекнул айтишников в том, что они сбежали от частичной мобилизации.
Ранее Виктор Соболев объяснил, почему Россия намерена отказаться от договора о запрете ядерных испытаний.
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