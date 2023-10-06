Член комитета по обороне Соболев призвал ФСБ разобраться с вернувшимися в РФ айтишниками

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предупредил возвращающихся в Россию айтишников о проверке через ФСБ.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Соболев уверен, что Россия не должна поддерживать специалистов IT-сферы. Он считает, что знатоками информационных технологий, принявшими решение вернуться на родину, должны заняться "соответсвующие органы".

В беседе с изданием "Говорит Москва" Соболев призвал ФСБ разобраться с айтишниками. Он упрекнул айтишников в том, что они сбежали от частичной мобилизации.

Ранее Виктор Соболев объяснил, почему Россия намерена отказаться от договора о запрете ядерных испытаний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.