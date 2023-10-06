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Экономист Ведута посоветовала россиянам тратить деньги, пока они не обесценились

3:16
Общество

В России в последние месяцы наблюдается устойчивый рост цен на широкий спектр товаров, начиная от топлива и заканчивая мясом птицы и свинины. Этот тренд сопровождается снижением стоимости национальной валюты, при этом доллар неоднократно превышал отметку в 100 рублей за последние полгода. В условиях нарастающей инфляции встает вопрос: как лучше распорядиться деньгами россиянам?

Экономист Ведута посоветовала россиянам тратить деньги, пока они не обесценились
Фото: openverse

По мнению экономиста и заведующей кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ Елены Ведуты, денежные средства граждан будут продолжать обесцениваться, и поэтому нет смысла удерживать свои накопления. В беседе с Общественной службой новостей она отметила, что инфляция будет расти, и удерживать стоимость рубля становится все более трудным.

"Деньги будут обесцениваться. Инфляция будет нарастать. Рубль удержать трудно, и все это связано с тем, что у нас растет бюджетный дефицит. Большие расходы на оборонные нужды, в то время как социальные расходы сокращаются", — подчеркнула эксперт. "Мы правильно используем ресурсы для производства вооружений, чтобы противостоять Западу, но условия для экономического развития пока не создаются."

Ведута рекомендует избавляться от денег сегодня и приобретать необходимые товары, так как деньги будут постепенно обесцениваться. Она предлагает вложить средства, если это возможно, в приобретение недвижимости в деревне для выращивания продуктов собственного потребления и создания подвала для их хранения. Также она подчеркивает, что стоит рассмотреть приобретение долговременных активов, таких как автомобиль, поскольку их цены будут стремительно расти.

Относительно инвестиций, Ведута утверждает, что в настоящее время они нецелесообразны, так как средства просто уйдут в инфляцию. Это связано с тем, что финансовые инвестиции редко поддерживаются реальными материальными активами.

Экономист предупреждает, что текущие негативные тенденции в экономике обязательно повлияют на Россию в будущем, и "экстремальная ситуация" может наступить уже через год. Ведута считает, что в таком случае россиянам, возможно, придется столкнуться с необходимостью жесткой экономии. Однако при отсутствии условий для развития экономики такая перспектива оказывается затруднительной.

"Продукты питания будут становиться критически важными, и цены на них будут расти. Также не следует забывать о лекарствах, стоимость которых также растет. Правительство пока не предлагает никаких мер по развитию экономики, и ситуация не вызывает оптимизма", — подытожила эксперт.

Ведута связывает причину современных экономических проблем России с тем, что страна в течение последних 30 лет остается "сырьевым придатком" в глобальной системе управления экономикой, где главенствует Международный валютный фонд. Она призывает к выходу из этой системы и созданию собственной модели управления экономикой, предпочтительно совместно с Китаем, чтобы обеспечить стабильное развитие.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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