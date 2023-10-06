Сексолог Костоев назвал причины отсутствия секса в отношениях

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Отсутствие сексуального влечения может быть свидетельством серьезных проблем, связанных как с гормональными изменениями, так и со стрессом или повседневной рутиной. Керим Костоев, консультант по сексуальным и семейным отношениям, поделился этой информацией на "Радио 1".

Фото: Openverse

Эксперт напомнил, что у каждого человека разная сексуальная конституция, и от её уровня зависит потребность в сексе. Кроме того, уровень сексуальной конституции оказывает влияние на либидо.

"Люди с средней или ниже средней конституцией занимаются сексом реже, чем средний человек. Однако у тех, у кого средняя, выше средней или высокая сексуальная конституция, этот разрыв может компенсироваться уровнем либидо, который со временем может уменьшаться. Быт, рутина, стресс, физическая усталость и медикаментозное вмешательство могут влиять на либидо. Кроме того, конфликты и ссоры в отношениях также могут повлиять на сексуальные аспекты," — пояснил Костоев.

Специалист отметил, что отсутствие секса редко становится причиной разрыва отношений. Обычно один из партнёров начинает думать о изменах, в то время как другой может даже не осознавать проблемы.

"Например, после смерти близкого человека может произойти снижение либидо через полгода. Каждый человек переживает горе по-своему, и реакции могут быть разными. Важно индивидуально рассмотреть ситуацию. Если что-то подобное случилось, человек может обратиться к семейному психологу или даже психиатру, чтобы разработать дальнейший план," — заключил эксперт.

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