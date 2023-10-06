Российским заключённым разрешили скачивать электронные книги

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Российским заключённым теперь разрешено приобретать и скачивать электронные книги, сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

Фото: Wikipedia

Также они получат возможность скачивать материалы своего уголовного дела и юридическую литературу на свои планшеты. Однако уточняется, что гаджеты не должны быть подключены к интернету, согласно правилам внутреннего распорядка.

Кроме того, в исправительных учреждениях появились электронные терминалы для подачи жалоб и записи к врачу, сообщает argumenti.ru.

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