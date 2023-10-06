Российским заключённым теперь разрешено приобретать и скачивать электронные книги, сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.
Также они получат возможность скачивать материалы своего уголовного дела и юридическую литературу на свои планшеты. Однако уточняется, что гаджеты не должны быть подключены к интернету, согласно правилам внутреннего распорядка.
Кроме того, в исправительных учреждениях появились электронные терминалы для подачи жалоб и записи к врачу, сообщает argumenti.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.