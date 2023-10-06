В Москве за передачу взятки в 19 миллионов рублей чиновникам задержали опера

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве задержали сотрудника ОМВД по району Хамовники, обвиняемого в пособничестве в передаче взятки. Как сообщили в пресс-службе столичного УМВД, размер взятки составил 19 млн рублей, и она предназначалась должностным лицам из московского Фонда капитального ремонта. Источник в правоохранительных органах уточнил, что старшина полиции, по имени Константин Закутный, представлял интересы двух строительных компаний, "ДМСК Групп" и "Технология реставрации", и передавал деньги за разрешение строительства на объектах фонда и право выбора подрядчиков.

Фото: УФСБ В Самарской области

В результате оперативных мероприятий, проведенных с использованием современного оборудования, удалось задержать Закутного после того, как он передал взятку. В пресс-релизе МВД отмечается, что, при подтверждении вины сотрудника ему грозит увольнение и наказание в соответствии с законом.

Статус участия сотрудников Фонда капремонта в происшествии пока не уточнён. Согласно заявлению адвоката, если одна из сторон обратится в правоохранительные органы и сообщит о преступлении, ей может быть предоставлено освобождение от ответственности. Однако в рамках расследования могут возникнуть новые уголовные дела, и вопросы могут быть адресованы руководству задержанного.

Эксперты отмечают, что подобные случаи коррупции в полиции становятся неотъемлемой частью современной действительности, и руководящие должности в таких отделах часто становятся центрами скандалов. Возможно, по завершении расследования появятся новые уголовные дела, в том числе о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщают "Известия".

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