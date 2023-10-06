Челябинские врачи удалили опухоль печени у ребёнка через проколы

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинске врачи успешно провели операцию по удалению опухоли печени у ребёнка с использованием инновационного метода через лапароскопические проколы. Родители не осознавали диагноз, пока не обратились за помощью в Челябинскую областную детскую клиническую больницу по направлению.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Начальные симптомы у маленькой пациентки проявились кровяными выделениями после посещения туалета. Местные врачи рекомендовали увеличить употребление воды и подозревали другие возможные причины. Однако у девочки сохранялись повышенная температура, слабость и нарастающие боли.

С использованием современного оборудования врачи Челябинской областной детской клинической больницы подтвердили, что кишечник ребёнка находится в норме. Причиной проблемы оказалась опухоль в печени, которую удалось успешно извлечь и провести резекцию сегментов печени с применением лапароскопической техники, впервые примененной в регионе.

Через два дня после операции ребёнок был переведен из реанимационного отделения в обычную палату. Оказавшаяся доброкачественной опухоль имела размер около пяти сантиметров. Девочка уже выписана из больницы и находится дома, её здоровью ничего не угрожает, сообщает kursdela.biz.

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