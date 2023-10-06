Юрист рассказал, что страховщики вернут 100 тыс. рублей, украденных мошенниками

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Российским гражданам, которые стали жертвами телефонных мошенников, предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч рублей с октября 2023 года. Об этом рассказал адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.

Фото: openverse

Как сообщает агентство "Прайм", теперь риски хищений, связанных с мошенничеством, будут покрываться страхованием по банковским картам. Оно является добровольным, а клиенты могут отказаться от него в любое время.

"Новые требования ЦБ направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент", — сообщил юрист.

Как только потерпевший сообщит о случившемся мошенничестве и предоставит необходимые документы, страховые компании обязаны выплатить возмещение в течение 30 дней. Если убытки составляют менее 100 тыс. рублей, эту сумму покроют полностью. Если размер ущерба превышает данный порог, клиент всё равно будет иметь право на минимум 100 тыс. рублей.

Важно учесть, что повреждение или утеря банковской карты не считаются страховыми случаями, и за них убытки не возмещаются.

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