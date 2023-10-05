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Россияне старше 12 лет просматривают новости по ТВ 48 минут в день

1:07
Общество

Согласно информации, представленной исполнительным директором компании Mediascope Ксенией Ачкасовой на медиафоруме "Енисей.рф", в среднем россияне старше 12 лет в течение последнего года ежедневно уделяли около 48 минут просмотру новостей по телевизору.

Россияне старше 12 лет просматривают новости по ТВ 48 минут в день
Фото: https://news.myseldon.com/en/news/index/203231719

"Телевизор — самый популярный канал для получения новостного контента у россиян. В среднем за последний год россияне старше 12 лет проводили 48 минут в день на просмотр новостей по ТВ", — подчеркнула Ксения на пленарном заседании "2023: современные медиа и ценностные ориентиры".

Согласно данным Mediascope, среднее время просмотра телевидения на одного человека составляет 3 часа 39 минут в день.

Эти данные были представлены на 11-м межрегиональном форуме СМИ "Енисей.рф", который проходит в Красноярске 5-6 октября. Темой форума в этом году являются "Современные медиа и ценностные ориентиры".

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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