За 5 лет число россиян с наркологическими проблемами от алкоголя сократилось на 16%

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За последние пять лет количество пациентов, страдающих от наркологических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, уменьшилось на 16%. Эту информацию представил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в своем приветствии участникам на пятом Глобальном саммите по психическому здоровью под названием "Психическое здоровье во всех политиках", который проходил в Буэнос-Айресе.

Фото: openverse

"Сегодня в России наблюдается стабильное снижение показателей общей и первичной заболеваемости по ряду направлений. За 5 лет число пациентов с наркологическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, снизилось на 16%, а число пациентов с наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, — на 8%", — отметил Мурашко в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Мурашко подчеркнул важность совместной работы психиатров и специалистов из других медицинских областей с целью ранней диагностики психических расстройств, их профилактики, а также эффективного лечения и медицинской и социальной реабилитации пациентов.

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