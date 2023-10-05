Руководитель Росгидромета рассказал о роли народных примет в определении погоды

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Погода в Москве продолжает удивлять горожан: штормовой ветер и резкое похолодание на фоне необычно теплого сентября.

Фото: Openverse

Сезоны сместились из-за глобального потепления, которое в России прогрессирует в 2,5 раза быстрее, чем по всей планете, подчеркнул руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в интервью "Известиям".

Он также поделился мнением о том, помогают ли народные приметы в определении погоды:

"Народные приметы — это, в основном, сказки. Такого, чтобы примета совпадала каждый год, мы не нашли за последние 190 лет, сколько ведется архив Росгидромета."

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Насколько достоверны народные приметы о погоде?