Забота о здоровье: 10 способов преодолеть эмоциональное переедание

2:20 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Эмоциональное переедание — распространенная проблема в современном мире. Вот десять методов от HerBeauty. co, которые помогут вам справиться с этой трудностью и научат есть, чтобы удовлетворить физические потребности, а не эмоции.

Фото: http:// www.liveinternet.ru

Здоровые перекусы

Замените нездоровые перекусы свежими фруктами, овощами и орехами без масла. Добавьте нежирный соус для большего удовольствия.

Позвольте себе удовольствие

Разрешите себе наслаждаться маленькими порциями того, что вам действительно хочется, вместо строгого ограничения. Лишение часто приводит к перееданию впоследствии.

Время без скуки

Если чувствуете скуку, найдите альтернативу — поиграйте с питомцем, поговорите с другом, отправьтесь на прогулку, послушайте музыку или посмотрите фильм.

Определите источник голода

Прежде чем сразу же реагировать на голод, подумайте, действительно ли вам нужно есть. Отличайте физический голод от эмоционального. Подождите некоторое время перед тем, как достать закуску.

Ведите дневник питания

Записывайте, что и когда вы едите. Это поможет выявить связь между вашим настроением и пищей, а также контролировать тягу к перееданию.

Избегайте соблазнов

Не держите дома нездоровую еду. Если её не будет под рукой, шансы соблазниться уменьшатся.

Находите поддержку

Обратитесь за помощью к друзьям, семье или группам поддержки, когда появляется желание переесть из-за эмоций.

Уделяйте внимание удовольствию

Заботьтесь о своем благополучии и удовольствии. Ищите другие источники счастья, помимо еды.

Управляйте стрессом

Выработка стратегий релаксации и управления стрессом поможет снизить влечение к нездоровой пище.

Разнообразьте мероприятия

Придумывайте новые способы проводить время с друзьями, которые не связаны с едой. Это поможет разнообразить ваш социальный опыт и снизить зависимость от перекусов.

Поддерживая здоровый образ жизни и находя альтернативы эмоциональному перееданию, вы можете добиться баланса между физическими потребностями и эмоциональным благополучием.

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