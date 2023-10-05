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Марков заявил, что строить новый мир в России будет проблематично

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Общество

Политолог Сергей Марков рассказал, какие трудности возникают на пути строительства нового мира, о котором сказал Владимир Путин в своём выступлении на Валдае.

Марков заявил, что строить новый мир в России будет проблематично
Фото: wikimedia.org

Марков прокомментировал слова президента РФ, который заявил о том, что перед нами стоит задача строительства нового мира.

Политолог назвал данное заявление российского лидера самым фундаментальным, но и самым неопределённым.

"Каким будет этот новый мир? Не ясно", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, что желающие строить новый мир не готовы брать на себя ответственность за глобальные проблемы, а самые активные считают, что уже построили новый мир.

"С кем тогда его строить-то?" — задался вопросом Марков.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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