Над армянским коньяком сгущается Римский статут: "Никто не имеет никаких гарантий"

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Проблема экспорта армянского коньяка в Россию, по заявлению координатора производителей Марины Аракелян, не имеет политического характера, но требует высокоуровневого решения. Местные производители ожидают поддержки со стороны государства и готовы подготовить коллективное обращение к Росалкогольрегулированию с просьбой предоставить время для разрешения проблем, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

Аракелян отметила, что трудности с экспортом армянского коньяка начались в марте 2023 года, когда российская таможенная служба начала проводить проверки, связанные с выявленными техническими нарушениями. В конце сентября проверки стали более интенсивными, суда задерживаются, а процедуры обследования затягиваются до 60 дней.

В настоящее время более 40 производителей коньяка работают в Армении, и из-за проблем страдают все, включая известный бренд "Армянский коньяк". Экспорт этой продукции в Россию составляет 95%. Производителям приходится сталкиваться с высокими расходами на досмотры и простои на таможенных пунктах.

Аракелян призвала власти Армении обратить внимание на ситуацию и помочь бизнесу в решении проблем, учитывая постоянные убытки от простоев и колебаний валютных курсов. Она также сообщила о намерении обратиться к Росалкогольрегулированию с просьбой о понимании ситуации, предоставлении времени на рассмотрение и разъяснении выявленных проблем.

Министр экономики Армении Ваган Керобян высказался в поддержку поддержания высокого качества алкогольной продукции и заверил, что проверки проводятся без политического подтекста. Пробы взяты, и ожидаются результаты лабораторных проверок. Керобян призвал не раздувать проблему.

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