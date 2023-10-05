Волгоградстат представил портрет среднестатистического учителя в Волгограде

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В честь Дня учителя Волгоградстат поделился интересной статистикой о преподавателях региона.

Фото: openverse

В Волгоградской области сейчас насчитывается около 16,6 тысячи педагогов. Учителя начальных классов составляют 30,2% от общей численности. Среди них наибольшее количество преподавателей русского языка и литературы — 12,6%. Немного отстают от них учителя иностранных языков, их доля составляет 11%. Математики составляют 9,2%, физкультурники — 7,2%, а преподаватели физики и химии — 5,4%, сообщает novostivolgograda.ru.

Профессия учителя в этом регионе в основном женская, так как 10,8% педагогов — мужчины. Более 58% преподавателей имеют обширный опыт работы, более 20 лет в сфере образования.

Важно отметить, что за последний год количество педагогов в регионе немного уменьшилось, в 2022 году их было 16,9 тыс.

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