В честь Дня учителя Волгоградстат поделился интересной статистикой о преподавателях региона.
В Волгоградской области сейчас насчитывается около 16,6 тысячи педагогов. Учителя начальных классов составляют 30,2% от общей численности. Среди них наибольшее количество преподавателей русского языка и литературы — 12,6%. Немного отстают от них учителя иностранных языков, их доля составляет 11%. Математики составляют 9,2%, физкультурники — 7,2%, а преподаватели физики и химии — 5,4%, сообщает novostivolgograda.ru.
Профессия учителя в этом регионе в основном женская, так как 10,8% педагогов — мужчины. Более 58% преподавателей имеют обширный опыт работы, более 20 лет в сфере образования.
Важно отметить, что за последний год количество педагогов в регионе немного уменьшилось, в 2022 году их было 16,9 тыс.
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